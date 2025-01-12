"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 OCAK 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

Hamas: Ateşkes anlaşmasının nihai taslağı tamamlandı

12 Ocak 2025, Pazar 16:48
Hamas sözcüsü Cihat Taha, Gazze'de ateşkes anlaşmasının nihai taslağının tamamlandığını ve İsrail tarafının buna vereceği cevabı beklediklerini bildirdi.

Taha, Al-Araby Al-Jadeed televizyonuna yaptığı açıklamada, ara bulucuların Gazze'de ateşkes müzakereleri ve esir takası konusunda anlaşma taslağının tamamlandığını ve anlaşmanın imzalanması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun temsilcisinin Katar'ın başkenti Doha'ya gelerek son düzenlemeleri onaylamasını beklediklerini açıkladı.

 

Katar merkezli El Araby TV'nin Hamaslı yetkililere dayandırdığı bilgilere göre ise Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinde sona yaklaşıldığı kaydedildi. Ateşkes görüşmeleri sürecinin olumlu ilerlediği ve gelecek saatlerin anlaşmaya varılması noktasında kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

Habere göre, İsrail'in ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında hangi noktalardan ve hangi yerlerden çekileceği konusunda mutabakat sağlandı. Buna göre ilk aşamada İsrail, Refah sınır kapısından ve Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı Philadelphi Koridoru'ndaki (Selahaddin Koridoru) bazı yerlerden çekilecek.

Ateşkesin üzerinden bir hafta geçtikten sonra ise esirlerin serbest bırakılması ve İsrail'in mutabık kalınan bölgelerden çekilmesi planlanıyor.

Habere göre, ara bulucu ülkeler Katar, Mısır ve ABD, ateşkesin detaylarını, uygulanma takvimini ve yürürlüğe girme tarihini açıklamak için ortak basın toplantısı düzenleyecek.

ABD Başkanı Joe Biden, perşembe günü yaptığı açıklamada, Gazze konusunda bir anlaşmaya varılması yönünde ilerleme kaydedildiğini söylemişti.

İsrailli esir aileleri, Başbakan Netanyahu'ya geriye kalanların da serbest bırakılması için acil bir değişim anlaşması imzalaması çağrısında bulunmuş, ateşkes ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Netanyahu hükümeti aleyhinde İsrail Yüksek Mahkemesine dilekçe vermişti.

AA

Okunma Sayısı: 420
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    67 bin Amerikalı doktor Gazze’nin hesabını sordu

    Patates çiftçinin canını yakıyor

    Kamu emekçileri iş bırakıyor

    İsrail destekçileri boykotlarla sarsıldı

    Fransa'da iki tramvay çarpıştı: 30 kişi yaralandı

    Trump'ın açıklamalarının ardından Danimarka'da Grönland alarmı!

    Hamas: Ateşkes anlaşmasının nihai taslağı tamamlandı

    Yemen'de akaryakıt istasyonunda patlama oldu: 15 kişi öldü, 67 kişi yaralandı

    Gazze’de aralıksız süren katliam var

    Selimiye Camii 1 milyon ziyaretçi ağırladı

    Hafta boyunca yağmur bekleniyor

    Gerçek ölüm sayısı daha fazla

    'Sigorta prim borcu olanlar muayene olamıyor'

    Türkiye’de artık kuvvetler ayrılığı yok

    TMSF, şirketlere kayyım olarak atanabilecek

    “Derin Amerika” ateşkes istemiyor

    Gazzeliler soğukla da mücadele ediyor

    Avrupa'da Netanyahu krizi

    İŞKUR istihdamın en fazla olduğu meslekleri açıkladı

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Güle güle Sabriye Abla…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Emsâlsiz sabır, tahammül…
    Yeni Asya'dan Size

    Risale-i Nur Enstitüsü Akademik Kurul Toplantısı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Patates çiftçinin canını yakıyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Milletin bekası şahsa bağlı olmaz
    Süleyman KÖSMENE

    Bir günahta veya bir sevapta birleşmek
    Genel

    Kamu emekçileri iş bırakıyor
    Mehmet KARA

    Eyvah! Şimdi de “Aile Yılı”
    Genel

    67 bin Amerikalı doktor Gazze’nin hesabını sordu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.