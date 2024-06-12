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12 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Hamas, ateşkes cevabını arabuluculara iletti

12 Haziran 2024, Çarşamba 00:32
Hamas, ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan ateşkes planına dair cevabın Mısır ve Katar'a iletildiğini açıkladı.

Hamas ile İslami Cihad Hareketi'nden yapılan ortak yazılı açıklamada, ateşkes teklifi hakkındaki yanıtın "Filistin halkının çıkarlarını, Gazze'ye yönelik devam eden saldırının tamamen durdurulmasını ve (İsrail'in) Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmesini" öncelediği bildirildi.

Açıklamada, "Filistin heyeti, ulusal sorumluluk bilinciyle, halkımıza karşı açılan bu savaşı sona erdirecek anlaşmaya olumlu yaklaşım göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Mısır ve Katar da Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin ABD tarafından sunulan teklife Hamas Hareketi ile diğer Filistinli grupların cevabını teslim aldıklarını duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ile Katar Dışişleri Bakanlığı, X hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada, "Mısır ile Katar, Hamas ve Filistinli grupların ateşkes teklifine ilişkin cevabını teslim aldığını duyurmaktadır." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, ABD ile bir anlaşmaya ulaşmak üzere devam eden çabaların devam ettiği belirtilirken aracı ülkelerin cevabının inceleneceği ve bundan sonra atılacak adımlara ilişkin ilgili taraflarla koordinasyon halinde olunacağı aktarıldı.

ABD: Hamas'ın ateşkesle ilgili yanıtını değerlendiriyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Hamas'tan Gazze'de ateşkesle ilgili yanıt aldıklarını, bundan dolayı memnuniyet duyduklarını ve yanıtı değerlendirmeye başladıklarını bildirdi.

Kirby, telekonferansla düzenlediği basın brifinginde, Hamas'ın ateşkes konusundaki yanıtına ilişkin soruları yanıtladı.

Hamas'tan ateşkes konusunda Katar ve Mısır üzerinden cevap aldıklarını ve bundan memnuniyet duyduklarını kaydeden Kirby, "Bir dönüş almayı bekliyorduk. Tabii ki bu dönüş önemli. Şu anda bunu değerlendiriyoruz, (Hamas'ın yanıtını) henüz yeni aldık." ifadesini kullandı.

Hamas'ın yanıtının tam olarak ne anlama geldiğini henüz söyleyemeyeceğini, tamamen değerlendirilmesinin ardından bu konuda daha net konuşabileceğini dile getiren Kirby, bu sürecin sonucunda ateşkese ulaşılmasını umduklarını belirtti.

Hamas yönetiminin, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkes önerisine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a ilettiği belirtilmişti.

Hamas yönetimi daha önce, Biden'ın açıkladığı ateşkes önerisine olumlu baktıklarını duyurmuştu.

AA

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