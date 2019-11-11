Hannover’a Türk başkan

Almanya’da Türk kökenli siyasetçi Belit Onay, Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
Almanya’da ilk kez bir Türk kökenli siyasetçi Büyükşehir Belediye başkanlığını kazandı ve böylelikle tarihe geçti. Hannover Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Yeşiller Partisi’nin adayı Belit Onay, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) desteklediği bağımsız aday Eckhard Scholz’u geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı. Hannover Belediyesinin internet sayfasında yer alan seçim sonuçlarına göre, Belit Onay geçerli oyların yüzde 52,9’unu alarak başkan seçildi.
AA