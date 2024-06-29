Hapisteki Filistinlilere açlık zulmü

İsrail’in hapishanede tuttuğu Filistinlilere verdiği öğün sayılarını azalttığı ve mahkumları aç bıraktığı bildirildi. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen İsrailli güvenlik yetkilileri, ülkenin önde gelen gazetelerinden Haaretz’e, Hamas’ın saldırılarıyla 7 Ekim’de başlayan Gazze savaşından bu yana Filistinli mahkumların öğünlerinin ciddi ölçüde azaltıldığını söyledi.

İsrail Sivil Haklar Derneği de konuyla ilgili Yüksek Mahkeme’ye geçen hafta şikayet dilekçesi verdi. Kaynaklar, Hamas’la bağlantısı olmayan birçok Filistinli mahkumun düzgün beslenemediğini, kilo verdiğini ve bazılarının açlıktan ölme noktasına geldiğini belirtti. Söz konusu mahkumlar arasında idari tutukluların da yer aldığı ifade edildi. İsrail’in “idari tutukluluk” uygulamasıyla hapishanede tuttuğu kişiler haklarındaki suçlamayı ya da bununla ilgili delilleri “güvenlik” gerekçesiyle öğrenemiyor. Bu nedenle tutuklunun kendini savunabileceği bir yargı süreci başlamıyor. Filistinliler bu şekilde en az 6 aya kadar hapiste tutulabiliyor ve bu süre mahkeme kararıyla tekrar uzatılabiliyor. İsrail’in radikal sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise öğün azaltma uygulamasını savunarak, bunun “caydırıcı bir tedbir” olduğunu ileri sürdü. Dilekçeyle ilgili Yüksek Mahkeme’de yapılan duruşmada da uygulama “kabul edilemez” diye nitelendi.