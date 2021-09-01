Hava kirliliği Hintlerin yaşamını tehdit ediyor

ABD'li bir araştırma grubu tarafından yayınlanan raporda, hava kirliliğinin Hintlerin yaklaşık yüzde 40'ının ortalama ömrünü dokuz yıldan fazla azaltmasının muhtemel olduğu belirtildi.

Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü'nün (EPIC) raporuna göre, başkent Yeni Delhi de dahil olmak üzere orta, doğu ve kuzey Hindistan'ın geniş bölgelerinde yaşayan 480 milyondan fazla insan yüksek derecede hava kirliliğine maruz kalıyor. EPIC raporunda, "Endişe verici bir şekilde, Hindistan'ın yüksek düzeydeki hava kirliliği zaman içinde coğrafi olarak genişledi" denildi. Batıdaki Maharaştra ve merkezi Madya Pradeş eyaletlerinde hava kalitesi önemli ölçüde kötüleşti. Raporda, Hindistan'ın hava kirliliğini önlemek için 2019'da başlattığı Ulusal Temiz Hava Programı'nda (NCAP) hedeflere "ulaşmanın ve bunu sürdürmenin" ülkenin genel ortalama yaşam süresini 1,7 yıl ve Yeni Delhi'dekilerin yaşam süresini 3,1 yıl artıracağı kaydedildi. NCAP, durumdan en kötü etkilenen 102 şehirde 2024 yılına kadar hava kirliliğini yüzde 20-30 oranında azaltmayı hedefliyor. Bu kapsamda endüstriyel emisyonlarda ve araç egzozunda kesinti sağlanıyor; ulaşım yakıtları ve biyokütle yakma için katı kurallar uygulanıyor. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 192

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.