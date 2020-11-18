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18 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Havayolu şirketleri koronavirüs aşılarını taşımak için seferber oldu

18 Kasım 2020, Çarşamba 14:50
Uluslararası havayolu şirketleri, Pfizer ve Moderna ilaç firmaları tarafından geliştirilen, derin dondurma gerektiren ve dozları muhtemelen ilk dağıtılacak olan Covid-19 aşılarını taşımak için ultra soğuk nakliye ve depolama tesisleri kurulması konusunda harekete geçti.

Hava Kargo Birliği'nin son araştırması, havayolu kargo şirketleri ve ilaç taşıma sektörünün sadece yüzde 15’inin Pfizer tarafından geliştirilen ve eksi 70 derece soğuk ortamda taşınması gereken Covid-19 aşılarının nakil işlemlerini üstlenebileceğini ortaya koydu.

Yine aynı araştırmaya göre, Moderna ilaç şirketinin geliştirdiği ve eksi 20 derece soğuk ortam gerektiren aşıyı taşıyabilecek ulaşım şirketlerinin oranı ise yüzde 60.

Aşının taşınmasındaki zorluklar neler ?

Havayolu kargo şirketleri, belirli bir ısıda taşınması gereken ilaç ürünlerini soğut tutmak için kuru buzla kaplı konteyner kullanıyor. Ancak bunların bir kısmında ısı kontrolü olmaması uçuşların gecikme ihtimali karşısında ürünlerin belirli ölçüde zarar görme riskini ortaya çıkarıyor.

Havayolu kargo şirketleri, aşırı soğuk ortamda nakledilmesi gereken aşıları taşıyabilmek için neredeyse küçük bir araba kadar maliyetli olabilen büyük bir fişli dondurucudan, sıvı nitrojen kullanan çok katmanlı konteynere kadar uzanan çok farklı seçenekleri değerlendiriyor.

Soğuk konteyner taşımacılıkta önde gelen şirketlerin hisseleri ikiye katladı

Aşıların soğuk ortamda taşınması gerçeği gündeme gelince, dünyada soğuk konteyner taşımacılıkta ilk akla gelen şirketlerin de hisseleri de son bir ay içinde iki misli artış gösterdi.

Kore Havayolu, soğuk ortamda ürün taşıyacak 5 konteyner şirketi ile anlaşma yoluna giderken, Air France-KLM, bu konudaki çalışmalarını hızlandırdığını açıkladı.

Kargo uçakları için riskler neler ?

Havayoluyla önemli miktarda aşı taşımacılığında en önemli sorunlardan birisi, uçakların zamanla gaza dönüşerek, kabindeki solunabilir havanın yerini alacak olan sınırlı miktarda donmuş karbondioksit taşıyabilmesi.

Geniş gövdeli uçaklar, buzdolabı veya soğuk havalı konteynerlerde en fazla bir ton donmuş karbondioksit taşıyabiliyor. Bu da, önemli miktarlarda aşı taşınmasının önünde önemli bir engel olarak görülüyor.

Buna alternatif olarak aşı taşıma konusunda çalışmalarını sürdüren ve Alman posta servisi Deutsche Post’un bir bölümünü satın olan Amerikan taşımacılık şirketi DHL , 10 güne kadar aşıyı eksi 150 derecede soğuk tutmak için sıvı nitrojen kullanan kapsül kapları kullanılması projesi üzerinde çalışıyor.

ABD’deki kurye paket taşımacılık şirketleri FedEx Corp ve United Parcel Service, yine büyük çaplı aşı dağıtımı için çalışmalarına başladı.

Euronews Türkçe

Etiketler: havayolu şirketleri, koronavirüs aşıları, seferber
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