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24 MART 2024 PAZAR - YIL: 55

Hedef Gazze katliamını örtmek

24 Mart 2024, Pazar 00:20
DÜNYA MÜSLÜMAN ALİMLER BİRLİĞİ, MOSKOVA’DAKİ TERÖR SALDIRISININ İSLAM’LA ALAKASI OLMADIĞINI VE HEDEFİN GAZZE KATLİAMINI ÖRTMEK OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Rusya’nın başkenti Moskova’daki terör saldırısını kınayarak, saldırının İslam’la bağlantısının olmadığını bildirdi. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova’daki saldırıyı şiddetle kınadıklarını kaydetti. 

Karadaği, “Bu terör operasyonunun İslam’la alakası yoktur. İslam’ı temsil ettiklerini iddia etseler bile İslam’dan ziyade bölgesel ve uluslararası istihbarat casuslarını temsil ediyorlar.” ifadelerini kullandı. Saldırının İsrail’in Gazze’de saldırılarını yoğunlaştırdığı bir döneme denk geldiğine dikkati çeken Karadagi, Moskova’daki saldırıyla Siyonistlerin Gazze’de işlediği suçların göz ardı edilmesi ve Gazze’ye yönelen dikkatlerin dağıtılmasının amaçlandığını belirtti. 

Terör Moskova’da

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’daki terör saldırısında 60’tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, ölü sayısının artabileceğini bildirdi. Komiteden yapılan açıklamada, olayın gerçekleştiği yerde uzmanların çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin cesetlerinin incelendiği aktarılan açıklamada, “Terör saldırısı sonucu EN 90 kişinin öldüğü tespit edildi. Ne yazık ki kurbanların sayısı artabilir.” ifadeleri kullanıldı. Olay yerindeki silah ve mühimmat dahil bütün delillerin hepsine el konulduğu, genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bütün kamera görüntülerine el konulduğu ve incelendiği ifade edildi. Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce saldırı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görülürken, Rus Federal Güvenlik Servisi, terör saldırısında ilk belirlemelere göre en az 90 kişinin öldüğünü, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da 60’ı ağır olmak üzere 115 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

AA

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