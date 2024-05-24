Helikopterin düşüşü araştırılmalı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehromi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin bulutların üzerine çıkamaması ve sis ile bulutların içine girmesinin sebeplerinin araştırılması gerektiğini belirtti.

Helikopterin düştüğünü kendilerinin de halkla aynı zamanda öğrendiklerini söyleyen Cehromi, “Uçuş sırasında herhangi bir engel yoktu ve hava durumu da uçuşa engel teşkil etmiyordu. Uçuş için gerekli standartlara uygun izin verilmişti. Helikopterin bulutların üzerine çıkamaması ve sis ile bulutların içine girmesinin sebepleri araştırılmalıdır” diye konuştu. AA

Okunma Sayısı: 201

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.