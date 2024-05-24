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24 MAYIS 2024 CUMA - YIL: 55

Helikopterin düşüşü araştırılmalı

24 Mayıs 2024, Cuma 17:57
İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehromi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin bulutların üzerine çıkamaması ve sis ile bulutların içine girmesinin sebeplerinin araştırılması gerektiğini belirtti.

Helikopterin düştüğünü kendilerinin de halkla aynı zamanda öğrendiklerini söyleyen Cehromi, “Uçuş sırasında herhangi bir engel yoktu ve hava durumu da uçuşa engel teşkil etmiyordu. Uçuş için gerekli standartlara uygun izin verilmişti. Helikopterin bulutların üzerine çıkamaması ve sis ile bulutların içine girmesinin sebepleri araştırılmalıdır” diye konuştu. 

AA

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