ABD’nin Teksas eyaletinde 19’u çocuk 21 kişinin can verdiği silahlı okul saldırısından sonra ülkedeki “silah kültürü” tekrar tartışmaya açıldı.

Teksas'taki vahşette öldürülen 19 çocuk aynı sınıftan Siyasetten sivil topluma, ülkedeki silah karşıtı kesimler “bireysel silahlanma hakkına” yasal sınırlamalar getirilmesi isteklerini seslendirirken CNN, ABD’deki silah kültürünü dünyanın geri kalanıyla karşılaştıran bir haber hazırladı. Haberde, ABD’nin dünyada sivillerin elinde bulunan silahların kişi sayısından fazla olduğu tek ülke olduğuna dikkat çekilerek, silaha sahip olma ve etkileri diğer ülkelerle grafik üzerinde karşılaştırılarak aktarıldı. Son yıllarda yapılan farklı araştırmalara dayanılarak hazırlanan habere göre, ABD’de her 100 kişiye 120,5 silah düşmesiyle dünyada ilk sırada yer alırken, ABD’de her 100 bin kişiden 4’ünün silah şiddeti sonucu öldüğü ve bu oranın diğer gelişmiş ülkelerdeki ortalamanın 18 katı olduğunun altı çizildi. AA

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