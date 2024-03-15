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15 MART 2024 CUMA - YIL: 55

Her şeye rağmen Ramazanı yaşıyorlar

15 Mart 2024, Cuma 16:53
İsrail’in 5 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi’nde Filistinliler, kısıtlı imkanlarla da olsa Ramazan ayını ihya etmek için büyük gayret sarf ediyor.

İsrail’in 5 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi’nde Filistinliler, kısıtlı imkanlarla da olsa ramazan ayını eskiden olduğu gibi ihya etmek için büyük gayret sarf ediyor. İsrail saldırıları nedeniyle Han Yunus’taki evini terk ederek ailesiyle Refah’a göç eden Filistinlilerden Mazin Şerab (39), geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yaşadığı yeri Ramazan fanusları, Ramazan hilali ve led ışıklarla süsledi. Ancak Şerab bu Ramazan Han Yunus’taki evini ve sokağını değil, Refah’taki çadırları süsledi. Savaşın her şeyi karanlığa ve yokluğa gömdüğü Refah’taki çadırlarda led ışıkları ve fanuslarla görsel bir şölen yaşandı. Şerab’ın çadırları renkli ışıklarla aydınlatmasıyla birlikte çocuklar neşe içinde koşup oynamaya ve savaşın acısını bir an olsun unutmaya çalıştı. 

Eski ramazanları yaşatmaya çalışıyor 

Şerab, “Tanık olduğumuz tüm katliamlara, yıkıma ve açlığa rağmen ramazanda çadırları süsleyerek savaşın acımasız ortamından kaçmaya çalışıyoruz.” dedi. Geçen yıl ramazanı deniz kenarındaki evlerinde geçirdiklerini hasretle yad eden Şerab, ailesini ve çadır kentteki çocukları mutlu etmeye ve ramazan atmosferini yaşatmaya çalıştığını dile getirdi. Şerab, Refah’taki çadır kentlerde yaşamın çok zor olduğunu, yiyecek ve içecek su bulamadıklarını kaydetti. Arap ve İslam dünyasından İsrail işgalinin son bulması ve savaşın sona erdirilmesini isteyen Şerab, “Biz Filistinliler sizin kardeşleriniziz, bize bu gözle bakın. Arap ve İslam dünyasının imkanları var, orduları var, gücü var, bu vahşi saldırıyı durdurmak isteseler durdururlar.” ifadesini kullandı. 

70 bin Filistinli Aksa’da teravihteydi

İsrail’in kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da 70 bin Filistinli teravih namazı kıldı. Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, 70 bin Filistinli akşam ve teravih namazlarını Mescid-i Aksa’da eda etti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Mescid-i Aksa’nın kapılarında İsrail’in kısıtlamalarına rağmen binlerce kişi akşam ve teravih namazları için camiye girdi. Mescid-i Aksa’nın kapısına konuşlanan İsrail güçleri binlerce Filistinli gencin de camiye girmesini engelledi. İsrail yönetimi dün, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın bazı kapılarına polisler için etrafı demir korkuluklarla çevrili sabit platformlar kurup girişlerin her iki tarafına demir bariyerler yerleştirmişti. 

AA

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