Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), plastik atıkların okyanusların her köşesine ulaştığını belirterek, mikroskobik boyuttaki tek hücreli planktonların en küçüğünden, en büyük balinalara kadar denizdeki canlılarda artık plastik atık görüldüğü uyarısında bulundu.

Plastik atıklarla ilgili mücadelenin artırılmasını isteyen WWF, plastik atıklarla ilgili acilen uluslararası bir sözleşme hazırlanması çağrısında bulundu.

Küçük plastik atıkların gezegenin en uzak bölgelerine bile sızdığı uyarısı yapılan WWF raporunda, Arktik Okyanusu'ndan, okyanusların en derin bölgesi Mariana Çukuru'ndaki balıklara kadar her yerde plastik görüldüğü aklarıldı.

Bu konuda şu ana kadar uluslararası bağlayıcı bir sözleşme olmamasının neden olduğu sıkıntıya değinilen WWF raporunda, bu ay Nairobi’de BM tarafından düzenlenecek çevre toplantısında ilk kez küresel atıklarla ilgili sözleşmenin hazırlanması konusunda bir adım atılacağı hatırlatıldı.

WWF raporunda, denizlerdeki plastik atıkların kontrolü ve kirlliliğinin denizlerdeki ekolojik sisteme ve okyanuslardaki biyolojik çeşitliliğe verdiği zararla ilgili 2 binden fazla bilimsel makaleye yer verildi.

“Her yıl 19 ila 23 milyon ton plastik atık sulara bırakılıyor”

WWF raporuna göre, her yıl 19 ila 23 milyon ton plastik atık dünya sularına bırakılıyor. Rapor, tek kullanımlık plastiklerin, denizlerdeki kirliliğin yüzde 60’ını oluşturduğunu ortaya koydu.

2021 yılında 555 balık türünde yapılan araştırmada bunlardan 386 türün içinde plastik atık görüldü.