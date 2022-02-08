"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 52

"Her yıl 19 ila 23 milyon ton plastik atık, sulara bırakılıyor"

08 Şubat 2022, Salı 13:39
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), plastik atıkların okyanusların her köşesine ulaştığını belirterek, mikroskobik boyuttaki tek hücreli planktonların en küçüğünden, en büyük balinalara kadar denizdeki canlılarda artık plastik atık görüldüğü uyarısında bulundu.

Plastik atıklarla ilgili mücadelenin artırılmasını isteyen WWF, plastik atıklarla ilgili acilen uluslararası bir sözleşme hazırlanması çağrısında bulundu.

Küçük plastik atıkların gezegenin en uzak bölgelerine bile sızdığı uyarısı yapılan WWF raporunda, Arktik Okyanusu'ndan, okyanusların en derin bölgesi Mariana Çukuru'ndaki balıklara kadar her yerde plastik görüldüğü aklarıldı.

Bu konuda şu ana kadar uluslararası bağlayıcı bir sözleşme olmamasının neden olduğu sıkıntıya değinilen WWF raporunda, bu ay Nairobi’de BM tarafından düzenlenecek çevre toplantısında ilk kez küresel atıklarla ilgili sözleşmenin hazırlanması konusunda bir adım atılacağı hatırlatıldı.

WWF raporunda, denizlerdeki plastik atıkların kontrolü ve kirlliliğinin denizlerdeki ekolojik sisteme ve okyanuslardaki biyolojik çeşitliliğe verdiği zararla ilgili 2 binden fazla bilimsel makaleye yer verildi.

“Her yıl 19 ila 23 milyon ton plastik atık sulara bırakılıyor”

WWF raporuna göre, her yıl 19 ila 23 milyon ton plastik atık dünya sularına bırakılıyor. Rapor, tek kullanımlık plastiklerin, denizlerdeki kirliliğin yüzde 60’ını oluşturduğunu ortaya koydu.

2021 yılında 555 balık türünde yapılan araştırmada bunlardan 386 türün içinde plastik atık görüldü.

Euronews Türkçe

Etiketler: plastik atık, su
Okunma Sayısı: 178
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki

    "Her yıl 19 ila 23 milyon ton plastik atık, sulara bırakılıyor"

    "Ocak olayları Kazakistan’daki durumu kökten değiştirdi"

    Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

    "Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse Kuzey Akım 2'ye son vereceğiz"

    Putin'den NATO'ya gözdağı

    742 GÜNDÜR RESMİ İLAN HAKKIMIZ VERİLMİYOR

    BM Sözcüsü Haq: Darbeden bu yana Myanmar ordusu en az 114 çocuğu öldürdü

    'Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse NATO karşılık vermeye hazır'

    Adı konmayan buhran dönemi yaşıyoruz

    Almanya Başbakanı: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırırsa bedeli çok ağır olacaktır

    Bütün ülkenin akıbeti Isparta gibi olabilir

    Ukrayna krizi gıdayı vuracak

    Yoksulluk sınırı 11 bin liraya dayandı

    Her yerde zam protestosu

    Kurtulmuş: Her şeyin farkındayız

    Kesinlikle zor bir seçim olacak

    15 yıl sonra Aksa’da namaz

    OHAL ilan edilen Ottawa'da ve Kanada genelinde son durum?

    ABD'li piyadeler Polonya'ya gelmeye başladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejiminde medya
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kesin dönüş” yapmayacaklar bu yazıyı dikkate almasın!
    Genel

    Kesinlikle zor bir seçim olacak
    Genel

    Bütün ülkenin akıbeti Isparta gibi olabilir
    Süleyman KÖSMENE

    Âyetü’l-Kübra hürmetine
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    742 GÜNDÜR RESMİ İLAN HAKKIMIZ VERİLMİYOR
    Cevher İLHAN

    “Tek kişilik yönetim” eğitimde de başarısız
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Agresif davranmak provokatörlere yarar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.