Hindistan Başbakanı: Virüsle mücadelede zafer yolundayız

Hindistan'da son 24 saatte 7 bin 964 yeni tip koronavirüs vakası tespit edilirken Başbakan Narendra Modi, virüsle mücadelede zafer yolunda olduklarını söyledi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede iki aydır süren sokağa çıkma yasağının bitmesinden bir gün önce son 24 saatte 7 bin 964 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığını, 265 kişinin yeni tip koronavirüs nedeniyle öldüğünü açıkladı. Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 173 bin 763'e, ölü sayısı da 4 bin 971'e yükseldi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hükümetinin ikinci döneminin ilk yılı münasebetiyle yazdığı açık mektupta, ülkesinin virüsle mücadelede zafer yolunda olduğunu söyledi. AA

Okunma Sayısı: 77

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.