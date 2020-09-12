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12 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Hindistan, Brezilya ve Meksika'da küresel salgının 24 saati

12 Eylül 2020, Cumartesi 12:07
Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1201, Brezilya'da 874, Meksika'da 534 kişi öldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 1201 kişinin daha ölmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 77 bin 472'ye yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 97 bin 570 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Eylül başından bu yana üst üste rekor günlük vaka artışlarının kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 659 bin 984'e çıktı.

Nüfusu 1,3 milyarı aşan Hindistan'da şimdiye kadar virüs bulaşan 3 milyon 624 bin 196 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya ülkeleri arasında günlük olarak en yüksek vaka ve ölüm sayılarının kaydedildiği Hindistan, toplam vaka sayısında 2'inci, toplam can kaybı sayısında 3'ncü sırada yer alıyor.

Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 874 kişinin ölmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 130 bin 396'ya, vaka sayısı da 43 bin 718 artarak 4 milyon 282 bin 164’e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 530 bin 655 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 534 artarak 70 bin 183'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 935 artışla 658 bin 299'a çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 463 bin 764 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle ölmüştü.

AA

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