Hindistan, Brezilya ve Meksika'da son gelişmeler

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 944, Brezilya'da 709, Meksika'da 635 kişi öldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 944 kişinin ölmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 49 bin 980’e çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 63 bin 490 artarak 2 milyon 589 bin 682’ye ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 862 bin 258 kişi iyileşti.

Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 709 kişinin ölmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 107 bin 232’ye, vaka sayısı da 41 bin 576 artarak 3 milyon 317 bin 96’ya yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 686 bin 122 vaka ve 26 bin 613 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 404 bin 272 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Brezilya, "dünyada en fazla vaka görülen 2’inci ülke" konumunda bulunuyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 635 artarak 56 bin 543’e ulaştı.

Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 345 artışla 517 bin 714’e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 351 bin 372 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, ilk ölüm ise 19 Mart'ta olmuştu.