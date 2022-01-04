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5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Hindistan’da 2021’de rekor sayıda kaplan öldü

04 Ocak 2022, Salı 17:00
Hindistan’ın kaplan koruma kurumu, nesli tükenmekte olan büyük kedilerin 126’sının 2021’de öldüğünü ve 10 yıl önce veri toplamaya başlandığından bu yana en yüksek ölüm sayısı olduğunu söyledi.

Yetkili makamın 2012 yılında veri toplamaya başlamasından beri en yüksek ölüm sayısı, 121 kaplanın öldüğü 2016 yılıydı. Hindistan, dünyadaki kaplanların yaklaşık yüzde 75’ine ev sahipliği yapıyor. İki yıl önce hükümet, 2006’da bin 411 olan kaplan nüfusunu 2018’de 2 bin 967’ye yükselttiğini duyurdu. Geçtiğimiz on yılda, NTCA tarafından belirlenen en büyük ölüm sebebinin “tabiî sebepler” olduğu kaydedildi, ancak birçoğu aynı zamanda kaçak avcıların ve “insan-hayvan çatışmasının” kurbanı oldu.

Haber Merkezi

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