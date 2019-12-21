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Hindistan'da 3 günde 23 kişi öldü

21 Aralık 2019, Cumartesi 23:52
Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösterilerde son 3 günde 23 kişi öldü.

Göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda sabahtan bu yana 6 kişinin daha öldüğünü aktaran yetkililer, gösterilerde son 3 gündür 15'i Uttar Pradeş eyaletinde olmak üzere 23 kişinin öldüğünü belirtti.

Öten yandan, Rampur, Sambhal, Muzaffarnagar, Bijnore ve Kanpur kentlerinde çok sayıda araç ve bir karakol göstericiler tarafından ateşe verildi.

Uttar Pradeş'e terörle mücadele ekipleri konuşlandırılırken, internet kesintisi 48 saat daha uzatıldı. Ülkede dünden bu yana 600'den fazla kişi gözaltına alındı, gözaltında olan kişi sayısı da en az 4 bine ulaştı.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı pozisyondaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasaya karşı 11 Aralık'tan bu yana protestolar düzenleniyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ile Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise yasanın dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yasa, ülkedeki Müslümanların sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Jeremy Laurence, 13 Aralık'ta BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, "Hindistan'ın 2019 Yeni Vatandaşlık (Değişiklik) Yasası'nın doğası gereği temelde ayrımcı olduğundan endişe duyuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

AA

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