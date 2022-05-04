Hindistan'da aşırı sıcaklık alarmı: 25 kişi öldü

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde hava sıcaklığı son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ANI News'in haberine göre, aşırı sıcaklar sebebiyle 25 kişi öldü. Sağlık Bakanlığı, 2022’de mayıs başına kadar 381 sıcak hava çarpması vakası görüldüğünü bildirdi. Son haftalarda Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere alt kıtanın pek çok yerinde hava sıcaklıkları tehlikeli derecede yüksek seviyelerde seyrediyor. ​​​​​​​Hindistan'ın başkenti Delhi'de 28 Nisan'da hava sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıkmıştı. Ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde okullar bir haftalığına kapatılırken, ülkede pek çok bölgede sıcaklık 45 dereceyi geçmişti. AA

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