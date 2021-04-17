Hindistan'da günlük vaka sayısı 234 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı 234 bini geçti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1341 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü, ölenlerin sayısı 175 bin 649'a yükseldi.

Son 24 saatte 234 bin 692 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 14 milyon 526 bin 609'a çıktı. Bu, "ülkede 30 Ocak 2020'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinden bu yana en yüksek günlük vaka artışı" olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 63 bin 729 vakanın saptandığı Maharaştra, 27 bin 426 vakanın görüldüğü Uttar Pradeş ve 19 bin 486 vaka tespit edilen Delhi, en fazla vakanın kaydedildiği bölge ve eyaletler oldu.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 12 milyon 671 bin 220’ye ulaştığı ülkede, 1 milyon 679 bin 716 kişinin tedavisi sürüyor.