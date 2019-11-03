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3 KASIM 2019 PAZAR - YIL: 50

Hindistan'da hava kirliliği halkın sağlığını tehdit ediyor

03 Kasım 2019, Pazar 11:45
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine acil durum ilan edildi ve okullarda beş milyon maske dağıtıldı.

Havadaki zararlı parçacıkların seviyesinin Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) belirlediği seviyenin 20 kat kadar üstüne çıktığı ve kentin dev bir "gaz odasına" dönüştüğü belirtiliyor.

Yüksek Mahkeme'nin kararıyla oluşturulan kurul, kamu sağlığını korumaya yönelik önlemler çerçevesinde kentte ve iki komşu eyalette bazı sınırlamalar getirdi.

Yeni Delhi'de okullar Salı gününe kadar tatil edildi.

Kentte tüm inşaatlar bir hafta süreyle durduruldu, havai fişekler yasaklandı.

Pazartesi gününden itibaren trafikten kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak için tek-çift plaka uygulamasına geçilecek. Araçlar plakalarına göre belirli günlerde trafiğe çıkabilecek.

Bazı iş yerleri personellerinin evden çalışmasını istedi.

BBC Türkçe

Etiketler: Hindistan, hava kirliliği, sağlık, tehdit
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