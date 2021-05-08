Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle 4 bin 187 ölüm daha

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 401 bin 78 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 187 ölüm kaydedildi.

Böylece, ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi gördü. Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor. Günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 21 milyon 892 bin 676'ya, toplam can kaybı sayısı 238 bin 270'e ulaştı. Ülkede 3 milyon 723 bin 446 hastanın tedavisi sürüyor. AA

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