Hindistan'da protesto gösterileri: 8 ölü

Hindistan polisi, tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı protesto yasağına rağmen sokağa çıkan binlerce kişiyi gözaltına aldı.

Ülkenin güneyindeki Mangaluru kentinde iki kişinin gösterilerde ölmesi üzerine bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Protestolarda ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Yeni Vatandaşlık Yasası, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan ülkeye gelen ve Müslüman olmayan yasa dışı mültecilere vatandaşlık hakkı tanıyor.

Başkent Delhi'nin bazı bölgelerinin yanı sıra Uttar Pradeş ve Karnataka eyaletlerinde de gösteri yasakları uygulamaya kondu. Buna göre, dört kişiden fazla gruplar halinde dolaşmak yasak.

Delhi'de protestoların düzenlendiği bölgelerde mobil şebeke hizmetleri bir süreliğine askıya alındıktan sonra gevşetildi.

Yasağa rağmen, başta Bangalor, Haydarabad, Patna, Çandigarh, Mumbai, Kalküta ve Delhi olmak üzere ülkenin dört bir yanında on binlerce kişinin sokağa çıktığı bildiriliyor. Sivil toplum örgütleri, öğrenciler, aktivistler ve tek tek bireyler sosyal medya hesaplarından barışçıl protesto gösterilerine katılma çağrısı yapıyor.

Perşembe günkü gösteriler çoğunlukla barışçıl geçti; ancak Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknow'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar olduğu ve otobüslerin ateşe verildiği bildiriliyor.