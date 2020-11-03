Hindistan'da salgın nedeniyle 490 ölüm daha

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 490 kişinin daha ölmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 123 bin 97’ye yükseldi.

Nüfusu 1,3 milyarı aşan ülkede son 24 saatte 38 bin 310 yeni Kovid-19 hastası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 267 bin 623’e çıktı, 7 milyon 603 bin 121 kişi ise iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.