Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle 7 kişi öldü

Muson yağmurlarının etkisi altındaki Hindistan'da, Gucarat eyaletinde etkisini sürdüren şiddetli yağışların neden olduğu olaylarda 7 kişi öldü.

NDTV'nin haberine göre, Hindistan Meteoroloji Birimi, eyalette birkaç gün daha şiddetini sürdürecek yağışlara karşı halkı uyardı. Gucarat Eyaleti Afet Yönetim Bakanı Rajendra Trivedi, eyalette son 24 saatte 7 kişinin daha ölmesiyle 1 Haziran'dan bu yana toplam can kaybının 63'e çıktığını bildirdi. Bakan Trivedi, yerleşim yerlerinde mahsur kalan 468 kişinin kurtarıldığını, yaklaşık 9 bin kişinin de güvenli bölgelere taşındığını aktardı. Hindistan hükümeti bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk etti. AA

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