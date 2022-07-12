Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle 7 kişi öldü

Muson yağmurlarının etkisi altındaki Hindistan'da, Gucarat eyaletinde etkisini sürdüren şiddetli yağışların neden olduğu olaylarda 7 kişi öldü.
NDTV'nin haberine göre, Hindistan Meteoroloji Birimi, eyalette birkaç gün daha şiddetini sürdürecek yağışlara karşı halkı uyardı.
Gucarat Eyaleti Afet Yönetim Bakanı Rajendra Trivedi, eyalette son 24 saatte 7 kişinin daha ölmesiyle 1 Haziran'dan bu yana toplam can kaybının 63'e çıktığını bildirdi.
Bakan Trivedi, yerleşim yerlerinde mahsur kalan 468 kişinin kurtarıldığını, yaklaşık 9 bin kişinin de güvenli bölgelere taşındığını aktardı.
Hindistan hükümeti bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk etti.
AA