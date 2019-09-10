Hint güçleri Keşmir'de yaşayan köylülere işkence yaptı iddiası

Hindistan'ın özel statüsü kaldırılan Cammu Keşmir'de yaşayan köylüler, Hint güvenlik güçlerinin işkencesine uğradıklarını ileri sürdü.

Hindistan'ın özel statüsü kaldırılan ve kısıtlamalar uygulanan Cammu Keşmir bölgesinde köylüler, Hint güvenlik güçlerinin kendilerine işkence ettiği iddiasında bulundu.

Associated Press ajansının haberine göre, Cammu Keşmir'in güneyinde yaşayan 50 yaşındaki Beşir Ahmed Dar, Hint askerlerinin Heff Şirmal köyündeki evine baskın düzenlediğini ve 48 saat boyunca kendisini darbettiğini anlattı.Dar, askerlerin Cammu Keşmir'de Hindistan yönetimine muhalefet eden direnişçilere katılan erkek kardeşini bulmasını ve teslim olmaya ikna etmesini istediklerini, aksi halde sonuçlarına katlanmakla tehdit ettiklerini aktardı. Dar, 14 Ağustos'taki baskında Hint askerlerinin, pirinç ve bazı gıda stoklarını gübre ve gaz yağıyla karıştırarak kullanılamaz hale getirdiğini de söyledi.

Hint askerlerinin bir defasında da kendisini askeri bir kampa götürdüğünü ifade eden Beşir, burada bayılana kadar dövüldüğünü ileri sürdü.

Hint güvenlik güçlerinin işkencesine maruz kaldığını söyleyen köylülerden Sonallah Sofi de Parigam köyündeki evine düzenlenen baskından sonra askerler tarafından zorla götürülen iki oğlunun zincir ve demir çubuklarla dövüldüğünü öğrendiğini dile getirdi.

Sofi'nin işkenceye uğrayan oğlu Muzaffer Ahmed, askerlerin, direnişçilerin kimliklerini tespit etmek için 10 kişiyi köy meydanında topladığını belirterek "Ağlayarak bizi bırakmalarını istedikçe daha acımasızca dövdüler. Bizi lağım suyu içmeye, toz, toprak yemeye zorladılar." diye konuştu.

Muzaffer, vücudundaki yara izlerini göstererek "Üç saat boyunca sırtımıza ve bacaklarımıza vurdular. Elektrik şoku verdiler." ifadesini kullandı.

Cammu Keşmir'de yaşayan 60 yaşındaki Abdül Gani Dar da Marhang köyündeki evine ağustos başından bu yana yedi kez baskın yapıldığını, kızını askerler gelmeden önce başka bir yere gönderdiğini kaydetti.

Kızların ailelerinden koparılmasıyla tehdit edildiklerini dile getiren köylülerden Nazir Ahmed Bhat da "Muzaffer ordular gibi evlerimizi ve kalplerimizi yağmalıyorlar. Hayatlarımız, onurumuz ve mallarımız üzerinde hakları varmış gibi davranıyorlar." dedi.