Hint yetkililerin Peygamberimize (asm) saygısızlığı Mescid-i Aksa'da protesto edildi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı sonrası yüzlerce Filistinli, Hindistan'da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e -Aleyhissalatu Vesselam- yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) yetkililerini protesto etti.

Protesto eylemine katılan Filistinliler tekbir getirerek, "Lideri Hz. Muhammed -Aleyhissalatu Vesselam- olan ümmet boyun eğmez" şeklinde sloganlar attı. Gösteri sonrası yapılan kınama açıklamasında Arap ve İslam ülkelerine Hindistan'daki saygısızlığa karşı ciddi bir tavır sergileme çağrısı yapıldı. Hindistan'da iktidardaki BJP Sözcüsü Nupur Sharma, BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal ve partinin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, İslam'a ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e -Aleyhissalatu Vesselam- yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. İktidar partisi, söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken, İslam'a ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e -Aleyhissalatu Vesselam- yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti. BJP'nin gençlik politikalarından sorumlu isimlerinden Srivastava da Twitter paylaşımı nedeniyle Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı. AA

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