Hollanda: Bu soykırımın durdurulması lazım

Hollanda’nın Lahey kentinde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar için anma etkinliği düzenlendi.

“Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı” tarafından Hollanda Dışişleri Bakanlığı binası önündeki meydanda organize edilen etkinlikte, Gazze’de İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anıldı. İsrail saldırılarında ölen çocuklara dikkati çekmek amacıyla meydana binlerce çift çocuk ayakkabısı bırakıldı. Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı Yöneticisi Esther van der Most: “Başlangıçta 8 bin ayakkabıyla başladık çünkü o zaman 8 binden fazla çocuk öldürülmüştü, şimdi bu sayı 15 bini aştı. Bu daha önce görülmemiş bir şey. Bu soykırımdır.Pek çok çocuğun artık ebeveynleri bile yok. Bunun (soykırım) durdurulması lazım.” dedi. AA

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