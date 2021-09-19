Hollanda’da boylar kısalıyor

Dünyanın en uzun boylu ülkesi kısalıyor.

Hollanda istatistik ofisinin Cuma günü açıkladığı araştırma sonucuna göre, 2001 doğumlu Hollandalıların nesli 1980 doğumlulardan daha kısa. 19 yaşındaki Hollandalı erkekler şu anda ortalama 182,9 cm boyunda ve kadınlar ortalama 169,3 cm. Hollanda’daki düşüşün sebepleri tam olarak açık değil. Ancak çalışma, bir buçuk asırlık hızlı büyümeyi tersine çeviren boydaki değişimden göç ve beslenme gibi faktörlerin sorumlu olabileceğini söylüyor. Araştırmada, “Geçen yüzyılda daha uzunduk, ancak 1980’den beri büyüme durdu” denirken 2001’de doğan erkeklerin 1980 neslinden ortalama 1 cm, kadınların ise ortalama 1.4 cm daha kısa olduğu kaydediliyor. Merkez İstatistik Bürosu yaptığı açıklamada, “Hollanda hâlâ dünyanın en uzun ülkesi” diyor. Boy kısalmasının bir sebebi de ortalama olarak daha kısa olma eğiliminde olan “özellikle Batılı olmayan bir geçmişe sahip insanların” göçü olabileceği belirtiliyor.