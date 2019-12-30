Hollanda’da Doğu Türkistan protestosu

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi. Hollanda Uygur Kültür ve Bilgi Merkezi Vakfı tarafından Dam Meydanı’nda organize edilen eyleme aralarında farklı etnik kökenli ve Hollandalıların da bulunduğu yaklaşık bin kişi katıldı. “Doğu Türkistan’a özgürlük” sloganları atan göstericiler, meydanda bulunanlara Uygur halkının sorunlarını konu alan bildiri okudu. Konuşmalarda Çin yönetiminin Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar ve Müslüman ülkelerin bu konuya duyarsızlığı eleştirildi. AA

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