Hollanda’da kısıtlama kaldırılıyor

Hollanda’da hükümet, yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 28 Nisan’dan itibaren kaldırıldığını açıkladı.

Hollanda’da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge’nin düzenlediği ortak basın toplantısında, kısıtlamalarının gevşetilmesi için ilk adımın 28 Nisan’dan itibaren atılacağı bildirildi. Gevşetilen tedbirler kapsamında 23 Ocak’tan itibaren 21.00-04.30 arasında uygulanan daha sonra 22.00-04.30 olarak değiştirilen sokağa çıkma kısıtlamasının 28 Nisan itibariyle kaldırıldığı belirtildi. Rutte, günlük vak’a sayılarının istikrar kazandığını, ileriye yönelik hasta sayılarında azalma beklediklerini ve bu sebeple geleceğe umutlu bakılabileceğini belirtti. AA

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