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Hollanda’da Kur’ân kurslarına yönelik yasa tasarısına tepki: 'Adalet ve eşitlik ilkeleriyle çelişiyor'

08 Aralık 2024, Pazar 01:03
Hollanda’da Türk Sivil Toplum Kuruluşları (STK), aşırı sağ-merkez sağ koalisyon hükümeti tarafından, hafta sonu 4-17 yaş çocuklara verilen Kur’ân, din ve Türkçe dil kurslarını da kapsayan yaygın eğitimin denetlenmesi için hazırlanan yasa tasarısına tepki gösterdi.

Hollanda Parlamentosu geçici binası önünde toplanan Türk STK’lerin yetkilileri, hükümetin hazırladığı ülkedeki yaygın eğitimi denetlemeye yönelik yasa tasarısına tepki amaçlı Hollandaca ve Türkçe basın açıklaması yaptı.

STK’ler adına bildirinin Türkçesini okuyan Durmuş Doğan, söz konusu yasa tasarısının inanç özgürlüğüne ve temel haklara aykırı olduğunu belirterek yasanın yürürlüğe girdiği takdirde eğitim haklarının kısıtlanmasının yanı sıra toplumsal yapının da olumsuz etkileneceğini söyledi.

Doğan, toplumun her ferdinin eşit haklara sahip olması gerektiğini vurgulayarak “Yaygın eğitimin denetlenmesine yönelik yasa tasarısı adalet ve eşitlik ilkeleriyle çelişiyor. Hükümetin toplumun her kesimiyle istişarede bulunarak, kararlarını daha kapsayıcı ve âdil bir şekilde almasını talep ediyoruz” diye konuştu.

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