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20 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Hong Kong'da 5 Mart'tan bu yana ilk kez yeni vaka tespit edilmedi

20 Nisan 2020, Pazartesi 16:18
Hong Kong'da mart ayının başından bu yana ilk kez bugün hiç yeni koronavirüs vakası tespit edilmediği belirtildi.

Hong Konglu yetkililer, 5 Mart’tan bu yana geçen yaklaşık altı haftalık sürede ilk kez bugün yeni bir koronavirüs vakasının görülmediğini açıkladı.

Yetkililer toplam vaka sayısının ise 1025 olduğunu duyurdu. Salgın nedeniyle şimdiye kadar dört kişi öldü.

Salgın tedbirlerini gevşetmeyen yetkililer; halka hijyen kurallarına uyma, sosyal mesafeyi koruma ve gereksiz seyahatlerden kaçınma uyarısında bulundu.

Genel bir karantina ilanının olmadığı Hong Kong’da okullar ve çoğu işyerleri kapalı bulunuyor, restoranlar ve marketlerde ise eski yoğunluk yaşanmıyor. Dörtten fazla kişinin bir araya gelmesi de 23 Nisan’a kadar yasak kabul ediliyor.

Etiketler: Hong Kong, 5 Mart, koronavirüs, vaka
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