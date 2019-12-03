Hudeyde’de 217 sivil öldü

Yemen Ordusu’na bağlı Amalika Güçleri Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki ateşkesin yürürlüğe girdiği 18 Aralık 2018’den bu yana Husilerin ihlâlleri sonucu çoğu kadın ve çocuktan oluşan 217 sivilin öldüğünü belirtildi.

Aynı zaman aralığında 2 bin 152 kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, sivillerin, rastgele saldırılar, mayınlı bölgeler, yollara ve çiftliklere yerleştirilen patlayıcılar sebebiyle öldüğü ve yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, BM’ye ateşkesin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen sivilleri Husilerin saldırılarından koruyamama ve şehir sakinlerinin acı çekmesine sebep olma suçlaması yöneltildi. Yemen’de taraflar, BM himayesinde İsveç’in başşehri Stockholm’de 6-13 Aralık 2018’de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir takası, Hudeyde’de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı. BM, hükümet ile Husiler arasında Hudeyde’de varılan ateşkesin uygulanması kapsamında şehirde bazı gözlem noktaları kurmuştu. AA

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