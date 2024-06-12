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12 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Hunter Biden, üç suçlamanın hepsinden suçlu bulundu

12 Haziran 2024, Çarşamba 00:40
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, hakkında yasa dışı silah edinmeyle ilgili açılan federal davada üç suçlamanın hepsinden suçlu bulundu.

Hunter Biden'ın, Delaware eyaletine bağlı Wilmington şehrindeki mahkemede, 3 Haziran'da jüri seçimiyle başlayan yargılanmasında karar verildi.

Jüri üyeleri, ABD Başkanı'nın oğlunu, federal lisanslı silah satıcısına yalan söylemek, başvuru formunda uyuşturucu kullanıcısı olmadığı şeklinde yanlış beyanda bulunmak ve silahı 11 gün boyunca yasa dışı olarak bulundurmaktan suçlu olduğuna hükmetti.

Mahkeme yargıcı Maryellen Noreika'nın, suçlu bulunan Hunter Biden hakkında 25 yıla kadar hapis cezası verme yetkisi bulunurken, suçun ilk kez işlenmesi gibi etkenler cezanın düşürülmesi imkanını sağlıyor.

Yargıcın Hunter Biden'a hapis cezası verip vermeyeceği henüz belirsizliğini koyuyor.

Mahkeme sürecinde, yargıya müdahale olarak algılanmaması için, oğlunun davasıyla ilgili konuşmayı tercih etmeyen Joe Biden'ın, kararla ilgili ne söyleyeceği merak ediliyor.

Hunter Biden'ın ayrıca California eyaletinde 1,4 milyon dolarlık vergiyi ödemediği suçlamasıyla eylül ayında yargılanması bekleniyor.

Hunter Biden, suçlamaları reddetmişti

Hunter Biden, 2018’de uyuşturucu bağımlısı olduğu bir dönemde yasa dışı şekilde ateşli silah edinmek, satın alma işlemleri sırasında uyuşturucu kullanıp kullanmadığına dair sorulara yanlış beyanda bulunarak federal yasaları ihlal etmek ve bu silahı yasalara aykırı şekilde tutmakla suçlanmıştı.

Biden hakkındaki iddiaları soruşturması için Adalet Bakanlığınca atanan özel savcı David Weiss, söz konusu suçlamaları geçen sene yöneltmişti. Biden, hakkındaki suçlamaların tümünü reddetmişti.

Hunter Biden’ın yargılanmaya başlamasıyla ABD tarihinde ilk kez görevdeki bir başkanın oğlu, hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkmış oldu.

Siyasi gözlemciler, Hunter Biden’ın yargılanmasının ve suçlu bulunursa bu durumun, 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde babası Joe Biden’ı sandıkta olumsuz etkileyebileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Biden, oğlunun suçlu bulunduğu dava sonucuna saygı duyacağını yineledi

ABD Başkanı Joe Biden, yasa dışı silah edinme davasında suçlu bulunan oğlu Hunter Biden hakkındaki karara saygı duyacağını belirtti.

ABD Başkanı, oğlunun yasa dışı silah edinmeden suçlu bulunduğu davaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Biden, oğlunun uyuşturucu bağımlılığıyla uzun bir süre mücadele ettiğini ve dirençli olduğu için oğluyla gurur duyduğunu belirterek, ona bu konuda destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Açıklamasında, "Ben Başkan'ım ama aynı zamanda da bir babayım" ifadesini kullanan Biden, şunları kaydetti:

"Jill ve ben, oğlumuzu seviyoruz. Bu davanın sonucunu kabul edeceğim ve yargılama sürecine saygı duymaya devam edeceğim. Jill ve ben, daima Hunter'ın yanında olacağız."

Delaware eyaletinde görülen davada jüri üyeleri, Hunter Biden'ın, "federal lisanslı silah satıcısına yalan söylemek", "başvuru formunda uyuşturucu kullanıcısı olmadığı şeklinde yanlış beyanda bulunmak" ve "silahı 11 gün boyunca yasa dışı olarak bulundurmak"tan suçlu olduğuna hükmetmişti.

Hunter Biden vergi kaçırmakla da suçlanıyor

Hunter Biden, California’da 1,4 milyon dolar vergi kaçırmakla da suçlanıyor.

Geçen yıl temmuzda her iki suçlamayı da kapsayacak şekilde Biden’ın savcılık ile anlaştığı haberlere yansımış ancak daha sonra detaylarda taraflar uzlaşamayınca anlaşma başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, Hunter Biden’ı, babasının siyasi konumunu kullanarak yabancı iş ilişkilerinden kazanç sağlamakla da eleştiriyor.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinin ilgili komiteleri, ABD Başkanı'na yönelik çok yönlü azil soruşturmasında, Biden'ın aile üyelerinin yabancı iş anlaşmalarından uygunsuz şekilde yararlanıp yararlanmadığına ilişkin iddiaların yanı sıra Adalet Bakanlığının, vergi suçlarıyla ilgili incelemeleri uygunsuz şekilde yavaşlattığı iddiaları da araştırılıyor.

Cumhuriyetçiler, eski Başkan Donald Trump hakkındaki iddiaların siyasi saiklerle soruşturulduğunu, öte yandan Hunter Biden'ın da babası nedeniyle korunduğunu öne sürüyor.

AA

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