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24 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Husilerden BAE ve Suudi Arabistan'a füze saldırısı

24 Ocak 2022, Pazartesi 12:09
Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen'deki İran destekli Husi militanların ülkeye fırlattığı iki balistik füzenin başkent Abu Dabi semalarında imha edildiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Husilerin ülkeye gönderdiği iki balistik füzenin hava savunma sistemince etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, füze kalıntılarının başkent Abu Dabi çevresindeki farklı alanlara düştüğü ve saldırı nedeniyle can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "her türlü tehdide karşı hazır olunduğu ve devleti saldırılardan korumak için gerekli tüm önlemlerin alındığı" dile getirildi.

Füze saldırısı, Abu Dabi'de hava trafiğinde aksamaya neden oldu.

Olayın sorumluluğunu üstlenen ve saldırıların şiddetini arttırmakla tehdit eden Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, "BAE'nin, Yemen halkına yönelik saldırıları devam ettiği sürece hedef olmaya devam edecek. Operasyonlarımızı yoğunlaştırmaya ve tırmanışı, tırmandırarak yanıt vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Husi Sözcü, "Yabancı şirketleri ve yatırımcıları Emirlikler'den ayrılmaları konusunda uyarıyoruz. Orası güvensiz bir ülke haline geldi." diye konuştu.

Saldırının ardından BAE, bin 400 kilometre mesafedeki füzelerin ateşlendiği Yemen'in Cevf kentindeki füze rampasını F-16 savaş uçaklarıyla imha etti. Bu anın görüntüleri basına servis edildi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Husiler, BAE, Suudi Arabistan
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