İBB Esenler Otogarı'nda otobüs giriş çıkış ücretlerine indirim yaptı

Esenler Otogarı otobüs giriş çıkış ücretlerinde yüzde 40'a yakın bir indirim yapıldı. Daha önce 130 TL olan giriş çıkış ücreti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kararı ile 80 TL’ye düşürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı (Esenler Otogarı) devralmasıyla birlikte ilk icraatını faaliyete geçirdi.

Buna göre otogarda otobüs giriş-çıkış ücretlerine yüzde 40’a yakın bir indirim yapıldı. Daha önce otobüsçülerin 130 TL ödediği giriş-çıkış ücreti İBB’nin kararı ile 80 TL’ye düşürüldü.

‘BU İNDİRİM BİLET FİYATLARINA YANSIMAZ’

Kararın otobüsçüleri mutlu ettiğini belirten Otogar Esnafları Derneği Başkanı Şahap Önal yaptığı açıklamada, “Yönetim artık İBB’de. Otobüsçülerin maliyetleri çok fazla arttı. İBB’nin bu kararı maliyetimizi biraz olsun azaltacak. Ayrıca bu indirim biletlere yansımaz çünkü maliyetlerimiz çok fazla arttı” ifadelerini kullandı.

Geçen günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nın 15 gün içinde boşaltılacağını açıklamıştı. Otogar’ın işletmecisi Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yıldırım ise belediye ile görüşme halinde olduklarını ifade etmiş ve otogarı boşaltacaklarını söylemişti.