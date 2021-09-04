Ida Kasırgası’nın ardından gıda ve benzin kuyrukları

İda Kasırgası’ndan 5 gün sonra ABD’nin Louisiana eyaletinde 800 bin aboneye elektrik verilemezken, eyalet sakinleri gıda ve benzin almak için sırada bekliyor.

ABD medyası Louisiana’nın bazı bölgelerinde benzin istasyonlarında kuyruk oluştuğunu bildirirken, bazı süpermarketlerinse su, buz, süt ve ekmek gibi temel ihtiyaç maddelerini sınırlı sayıda sattığı öğrenildi. Öte yandan, bölgedeki marketler tedarik sistemlerinde sorun olmadığını bildiriyor. Gıdaya ulaşımda yaşanan problemlerin sebebi olaraksa benzin sıkıntısı yaşayan ailelerin araçlarını kullanmamak için gıda stoku yapması gösteriliyor. Benzin istasyonu takip hizmeti GasBuddy, Louisiana’nın en büyük iki şehri olan Baton Rouge ve New Orleans’da istasyonların yaklaşık yüzde 67’sinde benzin bulunmadığını gösteriyor. ABD’deki elektrik kesintilerini takip eden Poweroutage.us sitesi, eyalette halen 825 bine yakın hanede elektrik olmadığını gösteriyor. AA

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