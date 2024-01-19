İdlib'de 525 ailenin çadırı su altında kaldı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle, Suriye ordusu güçlerinin saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı kamplarda 525 ailenin çadırı su altında kaldı.

Suriye Sivil Savunmasının (Beyaz Baretliler) sosyal medyada yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle İdlib'in kuzeyindeki Atme köyü yakınlarında bulunan 43 kampta 525 ailenin çadırını su bastığı belirtildi. Açıklamada, kampların bulunduğu bölgelere sevk edilen sivil savunma ekiplerinin su tahliyesi için çalışmalara başladığı ifade edildi. 13 Ocak'ta, Atme köyünde sağanak nedeniyle 48 kampta 1118 ailenin kaldığı çadırları su basmıştı. AA

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