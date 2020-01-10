İdlib'de ateşkes kararı

MSB, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes uygulamasının, 12 Ocak saat 00.01'den itibaren başlatılacağını duyurdu.

Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun İdlib'de 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde, hava/kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak amacıyla ateşkes uygulanması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun bölgede 12 Ocak 2020 saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanması konusunda mutabık kaldığı kaydedildi. AA

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