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İdlib'de Esad katliamı sürüyor: 7 ölü

03 Haziran 2019, Pazartesi 11:07
Esed rejimine ait savaş uçaklarının iftar vaktinden bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine düzenlediği hava ve kara saldırılarında 7 sivil öldü.

Suriye'de Beşşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne, iftar saatinden itibaren düzenlediği kara ve hava saldırılarında 7 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

Esad rejimi ile Rusya, iftar vaktinden bu yana "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki İdlib'in Keferlata, El Bara, Hiş ve Marrethırme köyünde, Lazkiye'nin El Kebine köyüne, Hama'nın kuzey kırsalında El Arbain ile Ez Zekat köylerine hava ve kara saldırısı gerçekleştirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, hava saldırılarında İdlib'de Kefer Lata'da 1, El Bara'da 2 ve Hiş köyünde 1, Hama'nın kuzey kırsalında da El Arbain'de 1 ve Ez Zekat köyünde 2 olmak üzere toplam 7 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

Diğer yandan gece geç saatlerde Esad rejimi, silah olarak kullanımı yasak olan Beyaz Fosfor bombası ile İdlib'in Şeyh Mustafa köyüne saldırı düzenledi.

Esad rejiminin savaş uçaklarının son üç günde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimleri hedef alan saldırılarında 11 sivil öldü.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. Bu tarihten sonra İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de geçen ay Beşşar Esad rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan güçlerin, 51'i çocuk ve 48'si kadın olmak üzere 269 sivili öldürdüğü bilgisini paylaştı.

Esad rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

AA

Etiketler: Suriye, İdlib, Esad, Rusya, insan hakları
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