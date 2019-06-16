İdlib’de gözlem noktasına saldırılar arttı

MillÎ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin İdlib bölgesinde 9. gözlem noktasına havan toplarıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

MSB’nin açıklamasında, Suriye’nin İdlib bölgesinde 9. gözlem noktasına havan toplarıyla düzenlenen saldırıya anında ağır silahlarla karşılık verildiği belirtildi. MSB’den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışlarıyla bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verildi. Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp; üs bölgemizde yer alan tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir.”

‘Kasıtlı olduğu değerlendirilen’ saldırı

Savunma Bakanlığı’ndan 13 Haziran’da yapılan açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki 10 numaralı gözlem noktasına Esad rejiminin kontrolündeki bölgeden “kasıtlı olduğu değerlendirilen” bir saldırı yapıldığı belirtilmişti. Bakanlığın açıklamasında, “Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği As Shariah bölgesinden, 3 kilometre mesafedeki Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir” denilmişti.

Türkiye’nin 12 gözlem noktası bulunuyor

Rus haber ajansları 13 Haziran’da İdlib’de hükümet güçleri ve muhalifler arasında tam kapsamlı bir ateşkesin Türkiye ve Rusya arabuluculuğunda sağlandığı duyurmuştu. Ancak Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, Rusya’nın açıklamasının tersine İdlib’te ateşkesin tam olarak sağlanamadığını belirtmişti. DW’nin haberine göre, Türkiye’nin Rusya ile yürüttüğü Astana süreci kapsamında İdlib’de ilan edilen çatışmasızlık bölgesinde 12 Türk gözlem noktası bulunuyor.