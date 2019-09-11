İdlib'de son 1 yılda 1 milyon 42 bin kişi yerinden edildi

İdlib mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den bu yana Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 42 bine ulaştı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları neticesinde 17 Eylül 2018'den bu yana 1 milyon 42 bin sivil yerinden edildi.

17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen rejim, destekçilerinin yardımıyla saldırılarını sürdürdü.

Bölgedeki göç sürecini izleyen ve verilendiren Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, mutabakatın üzerinden geçen yaklaşık 1 yılda, bölgede yerinden edilen sivillerin sayısı 1 milyon 42 bini buldu.

Saldırıların yoğunlaştığı 2 Şubat'tan bu yana Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarında toplam 13 çadır kent, 30 Sivil Savunma merkezi, 67 sağlık tesisi, 114 okul, 18 pazar yeri, 2 su santrali, 3 elektrik santrali ve 16 fırın hedef alındı.

Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, "Kış mevsiminin gelmesiyle yeni bir insani felaket olacak. İnsanların çoğu barınaksız." dedi.

Esed rejiminin ve destekçisi Rusya'nın yeni bir askeri operasyon başlatmasından endişe ettiklerini ifade eden Hallac, İdlib'in güney ve güneydoğu kırsalında yer alan Serakib, Maaretinuman ve Eriha gibi büyük yerleşimlere saldırılması durumunda yerinden edilen sivil sayısının 1,5 milyona yükseleceğini belirtti.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk, bin 282 sivil öldü.