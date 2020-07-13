İhvan: Tarihi bir adım

Müslüman Kardeşler Teşkilâtı (İhvan), Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması kararını, “tarihî bir adım” olarak niteledi.

İhvan Sözcüsü Talat Fehmi yaptığı yazılı açıklamada, “Danıştayın, Ayasofya’nın, camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi, hakkı gerçek sahiplerine teslim etmiştir.” ifadesini kullandı. “Tarihî bir adım” şeklinde tanımladığı bu karar dolayısıyla Türk halkını tebrik eden Fehmi, kararın, Türk halkının toprakları üzerindeki egemenliğini teyit eder nitelikte olduğunu belirtti. Fehmi, açıklamasında ayrıca başta Mescid-i Aksa olmak üzere Müslümanların gasp edilen bütün haklarını geri alabilmesi duâsında bulundu. AA

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