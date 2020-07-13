"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

İhvan: Tarihi bir adım

13 Temmuz 2020, Pazartesi 18:00
Müslüman Kardeşler Teşkilâtı (İhvan), Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması kararını, “tarihî bir adım” olarak niteledi.

İhvan Sözcüsü Talat Fehmi yaptığı yazılı açıklamada, “Danıştayın, Ayasofya’nın, camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi, hakkı gerçek sahiplerine teslim etmiştir.” ifadesini kullandı. “Tarihî bir adım” şeklinde tanımladığı bu karar dolayısıyla Türk halkını tebrik eden Fehmi, kararın, Türk halkının toprakları üzerindeki egemenliğini teyit eder nitelikte olduğunu belirtti. Fehmi, açıklamasında ayrıca başta Mescid-i Aksa olmak üzere Müslümanların gasp edilen bütün haklarını geri alabilmesi duâsında bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 252
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AYM, çoklu baroyu iptal etmeli

    İzmir'de endişeli saatler

    Türkiye’yi kötü etkiler

    İsrailli oyuncudan ırkçı video

    Kurbanlarınızı heba etmeyin

    OHAL’in maliyeti ağırlaşarak sürüyor

    BM'den endişelendiren rapor

    AB'den Türkiye açıklaması

    Rize'nin Çayeli ilçesinde son durum?

    DSÖ: Salgın gittikçe kötüleşecek, kötünün kötüsü olacak

    Başakşehir de Trabzonspor da mağlup oldu

    'Burdur'da birliğine yeni katılan 23 yükümlüde koronavirüs tespit edildi'

    Vezneciler'deki terör saldırısı davasında karar

    Koca, en çok vaka görülen 5 ili açıkladı

    Kudüs ulemasından İsrail’e 'Rahmet Kapısı' tepkisi

    ABD'de son 24 saatte 58 bin yeni vaka!

    Arap ülkelerinde salgına ilişkin son durum?

    İhvan: Tarihi bir adım

    Bir deprem uyarısı daha

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    24 Temmuz’u beklerken
    Genel

    OHAL’in maliyeti ağırlaşarak sürüyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Yarına ve yarınlara hazırlık
    Risale-i Nur'dan

    Ayasofya, beş yüz sene devam eden kudsî vaziyetine çevrilmeli
    Faruk ÇAKIR

    Sizin tarifiniz size!
    Genel

    Kurbanlarınızı heba etmeyin
    Cevher İLHAN

    Ayasofya’nın açılmasına Demokratlar zemin açtı
    Abdil YILDIRIM

    “Benim” dediklerim benim değilmiş

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.