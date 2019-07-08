"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

IKBY'de yeni kabine oylanacak

08 Temmuz 2019, Pazartesi 15:00
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, 10 Temmuz Çarşamba günü kabineyi meclisin güvenoyuna sunacak.

IKBY Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, çarşamba günü düzenlenecek olağan oturumda, hükümet için güven oylaması yapılacak. Hükümetin güvenoyu alması halinde başbakan ve bakanlar yemin ederek görevlerine başlayacak.

Çarşamba günü yapılacak oturumda ayrıca, Mesrur Barzani yeni hükümetin programını da açıklayacak.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, 12 Haziran'da hükümeti kurma görevini Mesrur Barzani'ye vermişti.

Kurulacak koalisyon hükümetinde Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) yanı sıra Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Goran (Değişim) Hareketi ile Türkmen ve Hristiyanlar yer alırken, Yeni Nesil Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) ile İslami Toplum Partisi (Komel) muhalefette kalacaklarını açıklamıştı.

IKBY'de 30 Eylül 2018'de yapılan milletvekili seçimlerinde KDP 45, KYB 21, Goran 12, Yeni Nesil Hareketi 8, Komel 7, Yekgirtu 5, Modern ve Özgür Listesi 2, kota sistemine tâbi Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6 milletvekilini meclise göndermişti.

AA

Etiketler: ıkby
Okunma Sayısı: 127
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere ABD'den özür dileyecek

    İzmir merkezli göçmen kaçaklığı operasyonu: 55 gözaltı

    Motorin indirimi bu gece yarısı yapılacak

    AB'den Türkiye'ye 'yasadışı sondaj' tepkisi

    11. Kalkınma Planı TBMM'de

    İngiltere'nin İran'ın tankerine el koymasına Zarif'ten tepki

    ABD'nin asker talebine Almanya olumsuz cevap verdi

    Sosyal medyada gündem olmuştu: Pendik'te araca saldırı olayında son durum?

    Japonya'dan İran'a nükleer anlaşma çağrısı: "Çok endişe verici"

    Erdoğan'dan Doğu Akdeniz ve S-400 açıklaması

    Büyük acıları hatırlatan yürüyüş başladı...

    Meteoroloji'den Doğu'ya gök gürültülü sağanak uyarısı

    Uzaya çıkma fırsatı yakalayan Mandla Maseko, motosiklet kazasında öldü

    İran 5,7 ile sallandı

    Venezuela'da hükümet ile muhalefet yeniden görüşecek

    Ürdün: Filistin meselesinde 'üç hayır' ilkesinden hareket ediyoruz

    Kupa Amerika'nın sahibi Brezilya oldu

    Önce huzur ve birlik sağlanmalı

    Kardeşini eşyalarından tanıdı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yapılan memleketin hayrına değil
    Sebahattin YAŞAR

    Düğünlerimiz de bir imtihan vesilesidir
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Başkanı nasıl görevden alabildiniz?
    Genel

    Asılanlarla beraber ahirete gitmeye hazırım
    M. Said ZEKİ

    Adaletten ümidinizi kesmeyin
    Mehmet KARA

    Yaz, oldukça sıcak geçecek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Dünya bir han ve bir bekleme salonudur
    Genel

    Gazeteci fişlemeye tepki yağdı
    Süleyman KÖSMENE

    Gençliğin iffetle bekası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.