IKEA’dan tokat gibi cevap

Müslüman kadınların başörtüsü bazı Avrupa ülkelerinde tartışma konusu olurken, İsveç merkezli mobilya devi IKEA mağazasının, başörtülü bir çalışanını savunması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Geçen hafta, IKEA’nın İsviçre’nin Aubonne kentindeki bir müşterisi internet üzerinden yaptığı bir yorumda, “Başörtülü bir kasiyerin olması üzücü. Bir daha o mağazaya ayak basmayacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine IKEA mağazasının sosyal medya sorumlusu, müşterinin yorumuna yazdığı cevapta, “Şirketimizin değerleri açıktır: Kökeni, dini veya cinsel yönelimi ne olursa olsun herkese saygı ile yaklaşıyoruz. Bir insanı kıyafeti üzerinden yargılamadan önce onu tanımalısınız. Biz ön yargılı davranmadık ve bahsettiğiniz çalışanımız herkes tarafından sevilen ve sayılan biri. Bu yüzden sizin açıkça ayrımcılık yapan yorumunuzu hoş karşılamıyoruz. Böyle fikirlere sahip birinin de mağazamıza gelmemesine üzülmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu olayın sosyal medyaya yansımasıyla mağazanın internetteki yorum kısmına çok sayıda tebrik ve teşekkür mesajı geldi. Birçok internet kullanıcısı, mağazanın “hoşgörülü ve ayrımcılığa karşı tutumu” için Google’daki yorum kısmına maksimum notu (5 yıldız) vererek, mağazanın genel notunu yukarıya çıkardı.