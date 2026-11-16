Türkiye'den dünyaya göç uyarısı: "Elini taşın altına koy!"

Türkiye'deki yabancı sayısının 3 milyon 609 bine ulaştığı, Suriye'ye gönüllü dönüşlerin ise 1,5 milyonu aştığı açıklandı. İstanbul'da başlayan kritik AKPM Göç Zirvesi'nde dünyaya seslenen Ankara, "İnsanlığın ortak yükünü tek başımıza sırtlamamalıyız" diyerek uluslararası topluma somut destek çağrısı yaptı.





Göçmenlerin, sığınmacıların ve mültecilerin insan haklarının korunmasından güvenli göç yollarına, Avrupa Birliği (AB) Göç ve İltica Paktı’nın uygulanmasından mülteci kadınların istihdamına kadar pek çok kritik başlığın masaya yatırıldığı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Göç, Uluslararası Koruma ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu Toplantısı, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başladı. İki gün sürecek zirveye uluslararası kuruluşların temsilcileri, parlamenterler ve uzmanlar yoğun katılım sağladı.

"İnsan onuru her kalıcı çözümün temelinde yer almalı"

Toplantının açılış konuşmasını yapan AKPM Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, tarih boyunca halkların ve kültürlerin buluşma noktası olan İstanbul'un bu zirveye ev sahipliği yapmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin göçü yalnızca güvenlik boyutuyla değil; insan hakları, iyi yönetişim ve hukukun üstünlüğü temelinde ele aldığını belirten Türkeş, sınır güvenliği ve biyometrik sistemlerin güçlendirildiğini, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Düzensiz göçün sadece sınırları kapatarak çözülemeyeceğini vurgulayan Türkeş, şu ifadeleri kullandı: "İhtiyacımız olan şey, suç şebekelerine karşı kararlı bir eylem, adil sorumluluk paylaşımı ve daha güçlü uluslararası işbirliğidir. Türkiye, geri göndermeme ilkesine katı bir şekilde riayet etmektedir. Mesajımız nettir; göç ortak bir sorumluluktur ve ortak çözümler gerektirir. Komşularımızın, AB'nin, Avrupa Konseyinin ve uluslararası ortaklarımızın elini tutmaya, omuz omuza çalışmaya hazırız. Her şeyden öte, insan onuru her kalıcı çözümün temelinde yer almalıdır."

Türkiye 3,6 milyon yabancıya ev sahipliği yapıyor

Açılışta söz alan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir ise Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki stratejik konumuyla göç yönetiminde kilit bir rol üstlendiğini ve yakın coğrafyadaki insani yükü doğrudan omuzladığını söyledi.

5 Kasım 2026 itibarıyla Türkiye'deki yabancı nüfusa ilişkin güncel rakamları paylaşan Cangir, ülkede yasal statü altında bulunan 3 milyon 609 bin 586 yabancının dağılımını şu şekilde açıkladı:

Geçici koruma altındakiler: 2 milyon 196 bin 216

2 milyon 196 bin 216 İkamet izni bulunanlar: 1 milyon 284 bin 983

1 milyon 284 bin 983 Uluslararası koruma altındakiler: 128 bin 387

Düzensiz göçle mücadelenin sınır hatlarındaki ileri teknoloji sistemler ve 81 ilde faaliyet gösteren 200 Mobil Göç Noktası ile kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Cangir, ayrıca toplam 18 bin 780 kapasiteli 32 geri gönderme merkezinde uluslararası standartlarda insani ve hukuki destek sağlandığını kaydetti.

"Gönüllü geri dönüşler için uluslararası destek şart"

Suriye'ye gönüllü geri dönüşlere dair de önemli veriler paylaşan Bakan Yardımcısı Cangir, bugüne kadar ülkesine dönenlerin sayısının 1 milyon 517 bini aştığını , bu kişilerin 777 binden fazlasının ise 8 Aralık 2024 sonrasında dönüş yaptığını açıkladı.

Geri dönüş süreçlerinde hiçbir zorlamanın bulunmadığını ve temel ilkenin gönüllülük olduğunu vurgulayan Cangir, uluslararası topluma şu çağrıda bulundu: "Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri desteklerken, insanların vatanlarında sürdürülebilir bir yaşam kurabilmelerine öncelik veriyoruz. Uluslararası toplumdan, barınma, eğitim, sağlık ve geçim şartlarının iyileştirilmesine yönelik daha büyük bir katkı bekliyoruz. Hiçbir ülkenin coğrafi konumu, insanlığın ortak yükünü tek başına sırtlamasını zorunlu kılmamalıdır."

Zirve iki gün sürecek

Komisyon Başkanı Sandra Zampa'nın yanı sıra Göç İdaresi Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) temsilcilerinin katıldığı toplantı, iki gün boyunca devam edecek oturumlarla tamamlanacak.