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16 KASIM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Malta: "Gazze'ye yardımlar acilen ulaştırılmalı"

16 Kasım 2026, Pazartesi 15:32
Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Chris Fearne, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde kritik açıklamalarda bulundu. Gazze'deki insani krize dikkat çeken Fearne, İsrail'e yardım koridorlarını açma çağrısı yaparken; Suriye, Libya ve Ukrayna'daki son gelişmeleri de değerlendirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'de bulunan Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Chris Fearne, toplantı girişinde basın mensuplarına bölgesel gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Avrupa'nın geleceğinin Akdeniz ile doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Fearne, "Avrupa'nın istikrarı, Akdeniz'deki istikrar, refah ve güvenliğe bağlıdır." ifadelerini kullandı.

"Sınır kapılarında bekleyen yardımlar ulaştırılmalı"

Toplantının ana gündem maddelerinden birinin Gazze'deki insani kriz olduğunu belirten Fearne, Malta olarak İsrail'e net bir çağrıda bulunduklarını dile getirdi. Yakında kurulacak yeni hükümet aracılığıyla atılacak adımların önemine değinen Fearne, şunları kaydetti: "Elbette Gazze'deki durumu ve devam eden insani krizi de görüşeceğiz. Malta, İsrail'e, yakında kurulacak yeni hükümet aracılığıyla, en azından insani yardım koridorlarını yeniden açması çağrısında bulunuyor. Böylece halen sınır kapılarında bekleyen yardımlar Gazze halkına ulaştırılabilir."

Suriye ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi vurgusu

Filistin'in yanı sıra Suriye'deki gelişmelerin de masaya yatırılacağını aktaran Maltalı Bakan, bölgede güvenlik ve istikrar güvencelerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Suriye'nin doğru yönde ilerlediğine inandıklarını ifade eden Fearne, AB'nin bu süreci desteklemesi gerektiğini söyledi. Fearne, "AB'nin Suriye'yi, hükümetini ve halkını gerçek ortaklar olarak görmesi gerekiyor. Bu sebeple yalnızca kültürel ve sosyal ilişkilerin değil, aynı zamanda Suriye ile ticari ilişkilerin de geliştirilmesini kolaylaştırmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"AB, Libya'da varlık göstermeli ve Ukrayna masasında yer almalı"

Konuşmasında Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa'daki krizlere de değinen Chris Fearne, AB'nin dış politikada daha aktif olması gerektiğinin altını çizdi:

  • Libya mesajı: AB'nin Libya'da yeterince aktif bir rol oynamadığına dikkati çeken Fearne, birliğin bu ülkede daha güçlü bir varlık göstermesi gerektiğini savundu.
  • Ukrayna'da diplomasi: Ukrayna'daki savaşın artık diplomatik bir çözüme kavuşması gerektiğini vurgulayan Fearne, "Askeri faaliyetlerin bir noktada sona ermesi gerektiğine inanıyoruz. Diplomatik bir çözümden söz edilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Avrupa'nın artık masada, yani müzakerelerde yer alması bizim açımızdan önemli." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Etiketler: Malta, İsrail, Gazze, Chris Fearne, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı, Malta Dışişleri Bakanı, Brüksel AB toplantısı
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