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Yapay zeka destekli çocuk istismarında ihbarlar yüzde 8 bin 400 arttı!

16 Kasım 2026, Pazartesi 14:58
Childlight Küresel Çocuk Güvenliği Enstitüsü tarafından yayımlanan son rapor, dijital dünyadaki tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. 2023-2025 yılları arasında yapay zeka bağlantılı çocuk istismarı ihbarları yüzde 8 bin 400'ün üzerinde artış gösterirken, dünya genelinde her yıl 300 milyondan fazla çocuğun teknoloji aracılığıyla sömürüye maruz kaldığı belirlendi.


Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte yapay zeka araçlarının kötüye kullanımı, çocuk güvenliği konusunda küresel ölçekte alarm zillerinin çalmasına sebep oluyor. Childlight Küresel Çocuk Güvenliği Enstitüsü'nün yayımladığı kapsamlı rapor, çocukların hem çevrim içi hem de çevrim dışı ortamda karşı karşıya kaldığı cinsel istismar ve sömürü verilerini ortaya koydu.

2 yılda 4 binden 400 bine fırladı

Raporda yer alan ve ABD merkezli Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Ulusal Merkezi (NCMEC) verilerine dayandırılan istatistikler, tehlikenin hızını açıkça gösteriyor:

  • 2023 Yılı: Yapay zeka bağlantılı yaklaşık 4 bin 700 istismar materyali ihbarı yapıldı.
  • 2025 Yılı: İhbar sayısı 400 bini aşarak yüzde 8 bin 400'ün üzerinde rekor bir artış kaydetti.

Yetkililer, tespit edilen bu materyaller arasında çocukların yüzlerinin cinsel içerikli fotoğraf ve videolara dijital olarak montajlandığı "deepfake" içeriklerin önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekiyor.

Yasal düzenlemeler teknolojinin gerisinde kaldı

Rapora göre, dünya genelinde bir yıl içinde 300 milyondan fazla çocuk internet ve dijital teknolojiler üzerinden cinsel istismara veya sömürüye maruz kalıyor. Bu tabloya rağmen pek çok ülkede caydırıcı yasaların eksikliği göze çarpıyor:

  • İncelenen 46 ülke ve bölgeyi kapsayan Doğu Asya ve Pasifik'te ülkelerin yüzde 37'sinde çevrim içi çocuk istismarına yönelik açık bir yasal mevzuat bulunmuyor.
  • Latin Amerika ve Karayipler'de ise bu oran yüzde 19,6 seviyesinde.

"Önlenebilir bir halk sağlığı sorunu"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Childlight Üst Yöneticisi (CEO) Paul Stanfield, hükümetlerin istismarın nerede yoğunlaştığı ve hangi çocukların daha fazla risk altında olduğu konusunda veri eksikliği yaşadığını belirtti.

Çocukların korunması için güvenilir veriye yatırım yapılması çağrısında bulunan Stanfield, "Çocuk cinsel istismarı ve sömürüsü, önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınmalı. Elde edilen veriler vakit kaybetmeden somut önlemlere dönüştürülmeli ve uluslararası iş birliği güçlendirilmeli" ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Yapay zeka, Çocuk istismarı, Siber güvenlik, Deepfake, Childlight raporu, Dijital güvenlik
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