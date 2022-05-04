İki ay sonra gün ışığı gördüler

Rus işgali altındaki Ukrayna’nın Mariupol şehrinden yapılan tahliyelerde onlarca Ukraynalı, Zaporizhzhia şehrine ulaştı.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’nin yardımıyla 29 Nisan’dan bu yana yürütülen 5 günlük tahliye operasyonunda, Mariupol’daki Azotsval demir-çelik fabrikasında saklanan ve iki ay boyunca fabrikada mahsur kalan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar tahliye edildi. Voa Türkçe’nin haberine göre, Azotsval’da oğlu ve 10 yaşındaki torunuyla birlikte iki ay boyunca saklanan 70 yaşındaki Valentina Sytnykova “Hayata veda etmiştik, kimsenin orada olduğumuzu bildiğini sanmıyorduk” dedi. Ukrayna’nın Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Koordinatörü Osnat Lubrani, “101 kadın, erkek, çocuk ve yaşlının Azotsval’dan sonunda çıkarıldığını ve 2 aydan sonra gün ışığı gördüklerini” söyledi. Haber Merkezi

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