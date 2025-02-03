İkinci tur ateşkes görüşmeleri Trump’a ayarlı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, müzakereler için heyet gönderme kararını ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin ardından vereceği öne sürüldü.

İsrail’in Walla sitesinin “yetkili kaynaklara” dayandırdığı haberine göre, Netanyahu anlaşmanın ikinci aşama müzakereleri için Katar’a heyet göndermeyi salı günü ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme gerçekleşene kadar askıya aldı. *** Netanyahu ile Trump Ortadoğu haritasını yeniden çizecekmiş İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile görüşmek için Washington’a yapacağı ziyaret öncesi havaalanında açıklamalarda bulundu. Hamas ve Hizbullah’a karşı saldırılarıyla Orta Doğu’nun çehresini değiştirdiğini öne süren Netanyahu, bu kararlarla haritayı yeniden çizdiklerini savundu. Netanyahu, “Ancak Başkan Trump ile yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum” ifadesini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 264

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.