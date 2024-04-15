İkisi de yaptırım istedi

İsrail ve İran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında karşılıklı olarak yaptırım istedi.

İsrail’in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Gilad Erdan konuşmasında “Maske düştü. Terörün bir numaralı küresel sponsoru olan İran, bölgenin ve dünyanın istikrarsızlaştırıcısı olarak gerçek yüzünü ortaya koymuştur” dedi. İran’ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Amir Said İravani ise saldırıyla ilgili olarak ülkesinin “doğal meşru müdafaa hakkını” kullandığını ve harekete geçmekten başka “seçeneği olmadığını” söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, BM Güvenlik Konseyi’ne Ortadoğu’da gerginliği azaltma çağrısı yaptı. “Ne bölge ne de dünya daha fazla savaşı kaldırabilir” diyen Guterres “Ortadoğu uçurumun eşiğinde” uyarısında bulundu. Guterres “Bölge halkı gerçek bir yıkıcı, tam ölçekli çatışma tehlikesiyle karşı karşıya. Şimdi yatıştırma ve gerilimi düşürme zamanıdır” diye konuştu. Haber Merkezi

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